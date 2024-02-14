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Что известно о причине пожара: самострой в Анапе потушили в 4 утра, есть пострадавший, уголовное дело

Что известно о причине пожара: самострой в Анапе потушили в 4 утра, есть пострадавший, уголовное дело

Горела мансарда в 11-этажке по Объездной, 9. Эвакуировали 420 человек, 12 человек были спасены – пожару была присвоена высокая степень сложности.

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