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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шамиль Тарпищев: «Спартак» конкурентоспособен в борьбе за чемпионство, выпадает Барко и Литвинов – и все, нет полузащитника. У «Зенита» два состава»

Президент Федерации тенниса России и болельщик «Спартака» Шамиль Тарпищев считает, что красно-белые сохраняют шансы на чемпионство в РПЛ.

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