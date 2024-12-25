Anata (Project Mugen) получила зеленый свет от китайского правительства на релиз Как ...

Anata (Project Mugen) получила зеленый свет от китайского правительства на релизКак все, вероятно, знают, для релиза в Китае игры сначала должны получать разрешение на выход от правительства страны, а после получения такового у них есть строго определенный срок, в рамках которого проект должен стать доступен игрокам.