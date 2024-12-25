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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Anata (Project Mugen) получила зеленый свет от китайского правительства на релиз Как ...

Anata (Project Mugen) получила зеленый свет от китайского правительства на релиз Как ...

Anata (Project Mugen) получила зеленый свет от китайского правительства на релизКак все, вероятно, знают, для релиза в Китае игры сначала должны получать разрешение на выход от правительства страны, а после получения такового у них есть строго определенный срок, в рамках которого проект должен стать доступен игрокам.

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