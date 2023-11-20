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Сербия на Евро-2024, Джокович выиграл итоговый турнир, 10 из 10 побед Португалии, Ферстаппен победил на Гран-при Лас-Вегаса и другие новости

1. Бельгия разгромила Азербайджан (5:0) с покером Ромелу Лукаку за 20 минут в квалификации Евро-2024, Испания победила Грузию (3:1) дома, а Португалия справилась с Исландией (2:0) на своем поле.

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