Власти Великобритании планируют создать внутреннюю гвардию из добровольцев

Великобритания намерена создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев. Планируется, что они будут защищать критические объекты инфраструктуры от возможных атак со стороны вражеских государств и террористов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии