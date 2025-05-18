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Власти Великобритании планируют создать внутреннюю гвардию из добровольцев

Власти Великобритании планируют создать внутреннюю гвардию из добровольцев

Великобритания намерена создать внутреннюю гвардию из тысяч добровольцев. Планируется, что они будут защищать критические объекты инфраструктуры от возможных атак со стороны вражеских государств и террористов.

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