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Авторадио

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Туроператоры назвали выгодное время для поездки в Турцию

Пляжный отдых в Турции в октябре стал дешевле на 10–15% по сравнению с июнем. В Ассоциации туроператоров России рассказали, что снижение цен связано с более низкой загрузкой отелей в конце сезона.

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