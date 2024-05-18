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Титов о «Спартаке»: «Самая главная беда – нет креативности. Нет игрока на моей позиции. Красно-белые всегда славились техникой, стеночками и забеганиями»

– В «Спартаке» нет футболиста, который бы играл на моей позиции. Самая главная беда «Спартака» – нет креативности.

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