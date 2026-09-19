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Царьград

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Оперативный штаб: дрон ранил мужчину в Шебекинском районе

Оперативный штаб: дрон ранил мужчину в Шебекинском районе

В селе Архангельское Белгородской области украинский FPV-дрон взорвался на дороге. Мужчина получил осколочные ранения и контузию.

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