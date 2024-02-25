Кучеров повторил рекорд Овечкина по сезонам со 100+ очкам среди россиян

Российский нападающий "Тампы-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров набрал четыре очка (гол + три результативные передачи) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Нью-Джерси Дэвилз" и перешагнул отметку в 100 баллов за сезон.