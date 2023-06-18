Военное обозрение

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Генерал Сырский решил «приободрить» подразделения ВСУ заявлением об отсутствии под Бахмутом отрядов ЧВК «Вагнер»

Генерал Сырский решил «приободрить» подразделения ВСУ заявлением об отсутствии под Бахмутом отрядов ЧВК «Вагнер»

Несмотря на победные реляции Киева, украинское наступление под Бахмутом завязло в российской обороне, продвижения вперед нет уже второй месяц.

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