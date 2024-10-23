Когда на передовую приедут "северокорейские буряты". Очередная операция спецслужб Запада

Немецкий аналитик: Армия России прорвала оборону ВСУ возле Часова Яра Ожесточенные бои за город Часов Яр на Донбассе ведутся больше года. Взятие его под контроль является одним из главных приоритетов для командования российской армии, сообщил военный эксперт, аналитик немецкого издания Bild Юлиан Рёпке, занимающийся изучением открытых данных в Сети. Эксперт отметил, что подразделения ВС РФ не могли преодолеть канал Северский Донец – Донбасс много месяцев. Однако 18 октября штурмовые отряды смогли его форсировать, а затем еще продвинуться на 2,5 км на запад вдоль южной окраины города. К такому выводу он пришел после ознакомления с фото- и видеоматериалами, поступившими из указанной местности. Российская армия прорвала украинский фронт южнее Часова Яра и водрузила свой флаг на промышленном здании в 2,5 км за каналом – уточнил немецкий аналитик. Теперь, как считает Рёпке, российские силы будут наступать на город с юга со стороны села Ступочки. Вероятно, командование РФ не станет отдавать приказ своим войскам сильно углубляться сейчас в западном направлении и продвигаться к Константиновке, а распорядится закрепиться и развернет часть боевых порядков на север, чтобы вести наступательные действия на центральную часть Часова Яра. Потеря этого города станет большим ударом для всей системы обороны ВСУ на Донбассе.

Юрий Ильинов

В «Роскосмосе» разрушение на орбите спутника американского производства Intelsat-33e назвали «одномоментным и высокоэнергетическим» Пока внимание всего мира обращено всё больше на дела земные, в космическом пространстве произошло то, что вполне можно назвать серьёзным инцидентом. Речь идёт о разрушении спутника Intelsat-33e, произведённого в США и принадлежавшего люксембургскому оператору Intelsat. Спутник, построенный на платформе «Боинг», обозначался как телекоммуникационный и обеспечивал сигналом миллионы абонентов в Европе, Азии, Африке, Австралии и Океании. На орбиту он был выведен в августе 2016 года, но «полётного срока» в 15 лет так и не отлетал. Его разрушение вызвало значительные проблемы с приёмом сигнала в указанных макрорегионах мира. «Роскосмос», комментируя ситуацию, сообщает о том, что разрушение спутника Intelsat-33e массой более 6 тонн привело к массовому образованию обломков. На данный момент «Роскосмос» зафиксировал не менее 80 фрагментов этого космического аппарата в космическом пространстве. Из публикации агентства: Анализ траекторий движения образовавшихся фрагментов показывает, что разрушение спутника носило одномоментный и высокоэнергетический характер. На основании полученной динамики распределения обломков Intelsat-33e можно сделать вывод о наличии потенциальной угрозы для всех действующих космических аппаратов, включая группировку Роскосмоса в геостационарной области космического пространства. Изучается потенциальная опасность сближения обломков Intelsat-33e со спутниками «Экспресс-АТ1», «Ямал-402» и «Экспресс-АМ6», «Электро-Л». Эксперты обсуждают слова об одномоментном высокоэнергетическом характере разрушения спутника. Среди представленных версий – взрыв космического аппарата. Причём по каким причинам это могло произойти, официальных данных пока нет. Пресс-служба Intelsat от подробных комментариев воздерживается, ограничиваясь следующим релизом: Аномалия, раскрытая 19 октября, привела к полной потере спутника Intelsat 33e. Мы координируем работу с производителем спутников, Boeing, и государственными учреждениями для анализа данных и наблюдений. Была созвана Комиссия по рассмотрению отказов для завершения всестороннего анализа причины аномалии. С момента аномалии Intelsat ведет активный диалог с пострадавшими клиентами и партнерами. Планы по «миграции» сигнала восстановлению обслуживания уже реализуются во всем флоте Intelsat и сторонних спутниках.