Зеленский снова предложил перемирие по всему фронту для начала переговоров Зеленский снова предложил перемирие, причём без всяких условий.
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