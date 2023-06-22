В считанные часы на Владивосток обрушится до 50 мм осадков - уточнение прогноза

В считанные часы на Владивосток обрушится до 50 мм осадков. В пресс-службе мэрии города сообщили, что синоптики дали уточнение по непогоде, уже обрушившейся на город.
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