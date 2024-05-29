РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 187 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Что-ж, видео его похорон собирет кучу лайков... Только он этого уже не увидит.Наемник из Франци...
  • Константин Самарин
    Пусть-бы ей хлтя-бы 15 суток влепили. А то так и замнут, "в виду незначительности поичененого вреда здоровью".Пассажирка-безбил...
  • Константин Самарин
    Конечно, есть и перекосы. Но зачем отправляться на экзамен с тем-же пирсингом? И еще вопрос, а что-же скрытое от взгл..."Девочки плакали"...

Обвиняемый в педофилии сатанист Носферату вдохновлялся украинскими неонацистами

Обвиняемый в педофилии сатанист Носферату вдохновлялся украинскими неонацистами

Скриншот видео Обвиняемый в педофилии сатанист Семен Чулков, который был арестован в марте 2024 года, призывал "ориентироваться на опыт" украинских неонацистов из Misanthropic Division*, а также ордена сатанистов "Орден девяти углов" (Order of Nine Angles, ONA).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх