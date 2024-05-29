Обвиняемый в педофилии сатанист Носферату вдохновлялся украинскими неонацистами

Скриншот видео Обвиняемый в педофилии сатанист Семен Чулков, который был арестован в марте 2024 года, призывал "ориентироваться на опыт" украинских неонацистов из Misanthropic Division*, а также ордена сатанистов "Орден девяти углов" (Order of Nine Angles, ONA).