С 1 июня Росфинмониторинг будет блокировать некоторые переводы россиян

Некоторые подозрительные банковские операции россиян с 1 июня 2025 года могут быть заблокированы. Такое право получил Росфинмониторинг для борьбы с организаторами преступных схем и дропперами - людей, которые помогают мошенникам выводить или обналичивать похищенные деньги.
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