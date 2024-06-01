Петросян вспомнил, как отказал Гайдаю и не стал Шуриком

Комик Евгений Петросян признался, что мог стать актером кино в 19 лет. По его словам, создатель любимых советских комедий Леонид Гайдай предлагал ему роль Шурика — главного героя нескольких фильмов режиссера.
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