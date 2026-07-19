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Наука и Техника

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Почему я не продаю «просто глушилку»: честный взгляд на защиту от дронов изнутри

Каждую неделю, будто по расписанию, раздается звонок. На том конце провода — собственник склада или производства, и голос его полон решимости: «Над нами летал дрон, пришлите нам подавитель, мы включим и закроем вопрос».

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