Почему я не продаю «просто глушилку»: честный взгляд на защиту от дронов изнутри

Каждую неделю, будто по расписанию, раздается звонок. На том конце провода — собственник склада или производства, и голос его полон решимости: «Над нами летал дрон, пришлите нам подавитель, мы включим и закроем вопрос».
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