«Чемпионат выравнивается, что не может не радовать»

Московский ЦСКА стал самым успешным клубом весенней части прошедшего сезона в российском футболе. Армейцы не проиграли ни одного из 12 матчей чемпионата России и финишировали на третьем месте, поднявшись на него с шестого, на котором они ушли на зимнюю паузу.
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