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Глава российского региона притворился участником СВО

Глава российского региона притворился участником СВО

Глава Бурятии притворился участником СВО, которому нужна психологическая помощь Глава Бурятии Алексей Цыденов притворился участником специальной военной операции (СВО), которому нужна психологическая помощь.

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