Глава российского региона притворился участником СВО

Глава Бурятии притворился участником СВО, которому нужна психологическая помощь Глава Бурятии Алексей Цыденов притворился участником специальной военной операции (СВО), которому нужна психологическая помощь.
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