Не ждите радикальных действий со стороны Москвы в ответ на участие США во вторжении в Курскую область Российская служба внешней разведки (СВР) в газете «Известия» раскрыла, что «операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.
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