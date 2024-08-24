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Закон и Порядок

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Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

  Не ждите радикальных действий со стороны Москвы в ответ на участие США во вторжении в Курскую область Российская служба внешней разведки (СВР) в газете «Известия» раскрыла, что «операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

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Комментарии
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ИД
Икар Дедалов
несколько лет назад маша захарова заявила, что в случае агрессии нато против России, кремль будет на стороне России, так вот она обманула.
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11 час.

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