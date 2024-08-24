Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

Не ждите радикальных действий со стороны Москвы в ответ на участие США во вторжении в Курскую область Российская служба внешней разведки (СВР) в газете «Известия» раскрыла, что «операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.