БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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В правительстве Молдовы идет очередная перестановка «кроватей» ﻿

В правительстве Молдовы идет очередная перестановка «кроватей» ﻿

Илья КИСЕЛЁВ  Политический кризис в Молдове, завершившийся отставкой премьер-министра Александра Мунтяну и выдвижением на пост главы правительства Василия Тофана, может оказаться не просто очередной кадровой рокировкой внутри правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), но и свидетельством серьезных и глубинных процессов, происходящих в кулуарах молдавской власти.

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