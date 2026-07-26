В правительстве Молдовы идет очередная перестановка «кроватей» ﻿

Илья КИСЕЛЁВ Политический кризис в Молдове, завершившийся отставкой премьер-министра Александра Мунтяну и выдвижением на пост главы правительства Василия Тофана, может оказаться не просто очередной кадровой рокировкой внутри правящей партии «Действие и солидарность» (PAS), но и свидетельством серьезных и глубинных процессов, происходящих в кулуарах молдавской власти.