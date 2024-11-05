Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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  • Сергей Кочегаров
    "А вы что думаете?" А что тут думать, это капитализм, деточка.Приемная семья вы...
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Приемная семья выгоняет его из дома, как только ему исполнилось 18 и выплаты прекратились

Приемная семья выгоняет его из дома, как только ему исполнилось 18 и выплаты прекратились

Воспитание приемного ребенка - это самоотверженный поступок, требующий сил, терпения и любви. Но некоторые приемные родители не так хороши, как кажутся, и подросток из этой истории слишком поздно понял, что люди, взявшие его к себе, с самого начала просто играли в хорошую семью.

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Комментарии
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Сергей Кочегаров
&quot;А вы что думаете?&quot; А что тут думать, это капитализм, деточка.
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