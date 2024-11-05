Приемная семья выгоняет его из дома, как только ему исполнилось 18 и выплаты прекратились

Воспитание приемного ребенка - это самоотверженный поступок, требующий сил, терпения и любви. Но некоторые приемные родители не так хороши, как кажутся, и подросток из этой истории слишком поздно понял, что люди, взявшие его к себе, с самого начала просто играли в хорошую семью.