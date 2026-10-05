Наумов досрочно сложил полномочия главы Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Дорогие краснодарцы! Уважаемые коллеги и все, с кем мы трудились на благо родного Краснодара в последние годы! Сегодня я досрочно сложил полномочия главы города», - написал он.