Наумов досрочно сложил полномочия главы Краснодара

Мэр Краснодара Евгений Наумов покидает свой пост. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале. «Дорогие краснодарцы! Уважаемые коллеги и все, с кем мы трудились на благо родного Краснодара в последние годы! Сегодня я досрочно сложил полномочия главы города», - написал он.
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