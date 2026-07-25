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Рязанские новости

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БПЛА сбили днем над Рязанской областью

БПЛА сбили днем над Рязанской областью

На местах падения обломков БПЛА работают экстренные и оперативные службы.Российские средства противовоздушной обороны в течение дня перехватили и уничтожили 146 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

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