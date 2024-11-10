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Царьград

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В Якутии столкнулись два судна на воздушных подушках, есть пострадавшие

В Якутии столкнулись два судна на воздушных подушках, есть пострадавшие

Четверо пострадали в результате аварии судов на воздушных подушках на реке Лена.В Якутии на реке Лена вблизи поселка Нижний Бестях столкнулись два судна на воздушной подушке.

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