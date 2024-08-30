Дайджест дня: EQS без будущего, Jaecoo J5 в камуфляже и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Источники внутри компании Mercedes-Benz сообщают, что у флагманского электромобиля EQS не будет второго поколения.
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