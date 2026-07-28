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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о желании Ливая уйти из «Спартака»: «Если его продадут, то наверняка дешевле, чем брали. Клуб за последние годы столько денег потерял, что не сосчитать»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал информацию о желании  Ливая Гарсии покинуть «Спартак».

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