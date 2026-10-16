ОТКУДА В БОЧКЕ РАЗОЧАРОВАНИЯ ЗЕ-РЕЖИМОМ ЛОЖКА БЛАГОДАРНОСТИ? ﻿

Михаил ЗАРЕЦКИЙ Как социологи нарисовали картину отношения украинцев к власти Не так давно в украинской социологии случился своеобразный прорыв в реальность.
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