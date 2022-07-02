«Неприятный сюрприз» от Эрдогана для Швеции и Финляндии

«Неприятным сюрпризом» для Швеции, Финляндии и НАТО стало заявление президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана о получении гарантий от Швеции по экстрадиции 73 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
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