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АвтоДром

1 подписчик

1956 BSA Gold Star

1956 BSA Gold Star

BSA Gold StarBSA Gold Star был одним из самых мощных мотоциклов своего времени, он гонялся не только на асфальте, но и на склонах холмов, равнинных трассах, пляжах, калифорнийских пустынях и даже на небольших тихоокеанских островах.

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