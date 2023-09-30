1956 BSA Gold Star

BSA Gold StarBSA Gold Star был одним из самых мощных мотоциклов своего времени, он гонялся не только на асфальте, но и на склонах холмов, равнинных трассах, пляжах, калифорнийских пустынях и даже на небольших тихоокеанских островах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)