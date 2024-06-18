Ядерный колокол уже звучит. НАТО сама не остановится, но управа на нее есть

PP

Piotr Priladyshev

Выберут Трампа ,не выберут Трампа - разницы нет! Не президенты Америки управляют страной, а кланы американские, английские а потому только превентивный удар на уничтожение Центров управления Ядерными силами этих стран может и спасёт часть населения нашей Планеты! Вариант когда первыми нанесут Ядерный Удар по России- это ,в результате Ответного Удара,то есть Полномасштабной Ядерной войны ,гибель всего живого на Земле!