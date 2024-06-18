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Ядерный колокол уже звучит. НАТО сама не остановится, но управа на нее есть

Ядерный колокол уже звучит. НАТО сама не остановится, но управа на нее есть

Глава НАТО Йенс Столтенберг дал интервью британскому изданию "Телеграф" и сказал, что сейчас ведутся разговоры о размещении дополнительного ядерного оружия из-за "растущей угрозы России и Китая".

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Комментарии
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PP
Piotr Priladyshev
Выберут Трампа ,не выберут Трампа - разницы нет! Не президенты  Америки управляют страной, а кланы американские, английские а потому только превентивный удар на уничтожение Центров управления Ядерными силами этих стран может и спасёт часть населения нашей Планеты! Вариант когда первыми нанесут Ядерный Удар  по России- это ,в результате Ответного Удара,то есть Полномасштабной Ядерной войны ,гибель всего живого на Земле!
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