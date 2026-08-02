Офицер Поле: ВСУ собрали под Добропольем десантников и боевиков "Азова"

ДОНЕЦК, 3 августа. /ТАСС/. Украинское командование сконцентрировало у Доброполья боевиков 25-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и "Азова" (организация признана террористической, запрещена в РФ) для проведения диверсий, рассказал ТАСС начальник оперативного отдела 51-й армии группировки войск "Центр" с позывным Поле.
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