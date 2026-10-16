«Страсбур» сыграет с «Роанном». Чемпионат Франции Регулярный чемпионат Положение команд: Дижон – 3-0, Виллербан – 3-0, Париж – 3-0, Роанн – 2-1, Элан Шалон – 2-1, Нантер – 2-1, Шоле – 2-1, Ле-Ман – 2-1, Сен-Кантен – 1-2, Страсбур – 1-2, Бурк – 1-2, Лимож – 1-2, Булазак – 1-2, Гравлин-Дюнкерк – 0-3, Нанси – 0-3, По-Ортез – 0-3.
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