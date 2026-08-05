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В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за другим

В Одессе - новый этап ликвидации военных, сотрудников СБУ и полицейских. Убийства один за Коллаж Царьграда В Одессе зафиксирована серия взрывов автомобилей, жертвами которых стали представители силовых структур.

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Комментарии
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Nikolay Stepanov
А в одесских катакомбах разве нельзя спрятаться партизанам и подпольщикам?
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1 м.
Михаил Сартин
Ну, вместе, воевать-то легче будет. Сто пудов.
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1 м.
Misha Glusch
надо им взрывчатки подвезти...
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1 м.