Водителю, который сбил семерых пешеходов на островке безопасности в центре Омска, стало плохо за рулем.
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Водителю, который сбил семерых пешеходов на островке безопасности в центре Омска, стало плохо за рулем.
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