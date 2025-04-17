"У нас глупое население. Аллку надо простить. И вернуть!" Почему знаменитый чемпион передумал

АС

Александр Сысоев

А что, кто-то из беглых олигархов прощен народом? Никто. Просто о них в прессе меньше пишут, чем об артистах. Нет разницы между теми, кто предал и оплевал Родину, будь он артистом, бизнесменом, чиновником, писателем или токарем. ПРЕДАТЕЛЬСТВО их главная сущность, все остальное вторично. Как пусть не тужатся их оправдать всякие лолиты, собчачки или уже никому не интересный Тихонов.