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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Анонсирован новый экшен с несколькими героями в постапокалиптическом сетти...

Анонсирован новый экшен с несколькими героями в постапокалиптическом сетти...

Анонсирован новый экшен с несколькими героями в постапокалиптическом сеттинге. Разработчики уже показали первый геймплейКомпания MINTROCKET анонсировала сетевой экшен с видом сверху Wakerunners, основное действие которого разворачивается в постапокалиптическом сеттинге с роботами и другими фантастическими технологиями.

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