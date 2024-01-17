Анонсирован новый экшен с несколькими героями в постапокалиптическом сетти...

Анонсирован новый экшен с несколькими героями в постапокалиптическом сеттинге. Разработчики уже показали первый геймплейКомпания MINTROCKET анонсировала сетевой экшен с видом сверху Wakerunners, основное действие которого разворачивается в постапокалиптическом сеттинге с роботами и другими фантастическими технологиями.