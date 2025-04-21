Дмитрий Маликов посвятит Овечкину свою самую лучшую песню: «Саша великий человек»

Народный артист России Дмитрий Маликов заявил, что посвятит российскому нападающему и капитану «Вашингтона» Александру Овечкину, который недавно установил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, свою одну из лучших песен.
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