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Свежие комментарии

  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

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Битва за Сумскую область: новый фронт в российской операции. Ситуация в Сумской области становится одним из наиболее вероятных мест для решающего сражения в этом году, считают журналисты издания «Царьград».

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