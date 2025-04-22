Битва за Сумскую область: новый фронт в российской операции. Ситуация в Сумской области становится одним из наиболее вероятных мест для решающего сражения в этом году, считают журналисты издания «Царьград».
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