Борьба с неведомым пошла не по плану

На фоне разговоров о возможности введения запрета на занятия и использование всякого колдунства и магии, спрос на оную небывало растет, более того, прикладная магия и гадания переходят в разряд "новогоднего угощения для своих" — сообщил руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников.