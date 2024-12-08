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ASH: кето-диета стимулирует T-клетки для борьбы с раком

ASH: кето-диета стимулирует T-клетки для борьбы с раком

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании установили, что ограничение потребления углеводов на кето-диете стимулирует организм вырабатывать бета-гидроксибутират (БГБ), усиливающий эффект CAR-T-терапии для уничтожения раковых клеток.

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