Два русских парня отбивались от нападения пятерых взрослых армян, а теперь в больнице – всю вину сваливают на них

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Комментарии
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Иван Ураганов
Молодцы ребята,дали достойный отпор арам,может в следующий раз подумают,как нападать на русских.Но опять вмешается диаспора и ребят могут посадить.
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7 час.
S
Serg
Не схватились бы за ножи, лежать бы им на больничных койках вместо черножопых, а то и на погосте.
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6 час.
Владимир Елкин
Молодцы наши парни! Дали отпор армяшкам! Если армянам не нравится в России - валите к своему пашиняну! Нельзя оставлять наших парней один на один с частенько продажными силовыми структурами! Отстоим парней!!!
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6 час.
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