Два русских парня отбивались от нападения пятерых взрослых армян, а теперь в больнице – всю вину сваливают на них

Иван Ураганов Молодцы ребята,дали достойный отпор арам,может в следующий раз подумают,как нападать на русских.Но опять вмешается диаспора и ребят могут посадить.

S Serg Не схватились бы за ножи, лежать бы им на больничных койках вместо черножопых, а то и на погосте.