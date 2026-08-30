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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон может продлить контракт с «Феррари» до 2028 года (GPblog)

Издание GPblog раскрыло некоторые детали касательно содержания контракта Льюиса Хэмилтона с «Феррари».

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