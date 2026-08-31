5 Best '80s Sci-Fi Series Theme Songs, Ranked

From Knight Rider to Inspector Gadget, TVLine ranked the five best '80s sci-fi series theme songs, from synth-heavy scores to pure earworms.
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