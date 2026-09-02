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Царьград

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Где в России самые большие зарплаты: названы регионы с высокими заработками

Где в России самые большие зарплаты: названы регионы с высокими заработками

Эксперты назвали регионы, где в России самые высокие зарплаты. И это не Москва и Питер.Специалисты Росстата сообщили, в каких регионах России самые высокие зарплаты.

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