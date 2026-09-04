Оборот эквайринга ВТБ в МСБ вырос на 56%

Оборот эквайринга малого и среднего бизнеса ВТБ вырос на 56% за полгода, лидером стал онлайн-эквайринг с пятикратным увеличением оборотов.
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