В домах России готовят изменения. Согласие жильцов не спросят

В многоэтажных домах России могут произойти изменения: зарядки для электромобилей хотят ставить без согласия жильцов.
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