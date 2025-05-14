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«У русских всё по согласию» – украинский гей-пропагандист неожиданно поучил львовских рагулей

«У русских всё по согласию» – украинский гей-пропагандист неожиданно поучил львовских рагулей

Некогда разделённые народы, как правило, добровольно возвращаются под крыло России. Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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