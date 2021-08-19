Уважаемые жители и гости Ялты! Просьба не посещать больницу и поликлинику в случае если у вас имеются симптомы заболевания

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму убедительно просит граждан, имеющих лабораторно подтвержденный диагноз новая коронавирусная инфекция или симптомы заболевания, не посещать лично поликлиники и приемное отделение больницы до выздоровления.