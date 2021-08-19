Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Анатолий Яковлев
    Вовочка , после того как у тебя закончится срок президенства . купи новые плавки и как иностранный гость помочи свои ...Зеленский собралс...
  • галина
    Они с ГКЧЛ просто поспешили. Надо было подождать полгодика и дать поправить Ельцину. Тогда бы весь народ был бы на их...Аксёнов: 19 авгус...
  • Наталья Павлова
    Так наелись, видать, крымчане "украинской любви". И уж восьмой год пошёл, как Крым деоккупирован. А за люлями в Крым ...Зеленский собралс...

Уважаемые жители и гости Ялты! Просьба не посещать больницу и поликлинику в случае если у вас имеются симптомы заболевания

Уважаемые жители и гости Ялты! Просьба не посещать больницу и поликлинику в случае если у вас имеются симптомы заболевания

Филиал ФГБУ ФНКЦ ФМБА России в Крыму убедительно просит граждан, имеющих лабораторно подтвержденный диагноз новая коронавирусная инфекция или симптомы заболевания, не посещать лично поликлиники и приемное отделение больницы до выздоровления.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх