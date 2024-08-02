Экипаж танка ВС РФ в бою уничтожил пять огневых точек ВСУ

Министерство обороны РФ В ходе наступления на значимый населенный пункт в зоне проведения спецоперации ефрейтор Сергей Александров в составе российского танкового экипажа уничтожил пять огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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